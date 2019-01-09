Экс-министр Израиля получил 11 лет за шпионаж

Бывший глава министерства энергетики и инфраструктуры Израиля признался в передаче десятков документов Ирану. Гонен Сегев получил 11 лет тюрьмы за шпионаж в рамках соглашения со следствием. За чистосердечное признание с него сняли обвинение в содействии противнику в военное время.

Об этом 9 января рассказало издание The Jerusalem Post.

Соглашение экс-министра с прокуратурой было представлено в окружном суде Иерусалима, после чего его утвердят 11 февраля. Бывший министр мог передать иранской разведке сведения об энергетической сфере, секретных объектах обороны, а также информацию о некоторых персоналиях во властных структурах и спецслужбах Израиля.

При этом Сегев отрицает, что хотел навредить своей родине. Как передает 10 канал, чиновник якобы собирался «одурачить иранцев» и вернуться в качестве героя. Бывший министр настаивал, что у его нет финансовых и идеологических мотивов помогать Ирану.

Напомним, что Гонен Сегев занимал должность министра энергетики и инфраструктуры с 1995 по 1996 год, а ранее он почти 4 года был депутатом парламента Израиля. В 2005-м он получил пять лет тюрьмы за попытку контрабанды наркотиков. После этого он покинул Ближний Восток и жил в Африке. В 2018 году его задержали в Экваториальной Гвинее по просьбе Израиля. В мае Сегева арестовали по подозрению в шпионаже и помощи врагу в военное время.