Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию первую очередь квартала «Галактика»

ГК «Эталон»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в конце декабря в полном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию первую очередь квартала «Галактика», который возводится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию корпусов 8.2-1, 8.2-2, 8.2-3, 8.2-4, 8.5-1 и 8.5-2 (о вводе в эксплуатацию корпусов 4.5-1 и 4.5-2 Компания объявила ранее). Домам присвоены милицейские адреса: Парфеновская улица, д. 9, корп. 1, стр. 1 и Парфёновская улица, д. 11, корп. 1, стр. 1.

Первая очередь включает в себя 8 жилых корпусов с подземными паркингами и тремя встроенными детскими садами, способными принять в общей сложности 240 воспитанников. Указанные корпуса насчитывают 2068 квартир. Общая реализуемая площадь сданных объектов составляет 152 158 тыс. кв. м. Дома построены по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых и оштукатуренных фасадов.

Квартал «Галактика» – один из крупнейших проектов компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге. В пешей доступности находятся три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Действующим проектом планировки территории в составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов.

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/