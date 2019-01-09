За 20 лет Финляндия сократила вывоз муниципальных отходов на полигоны на 98%. Не перерабатывается лишь 1%

Ежегодный объём муниципальных отходов в Финляндии составляет 2,7 млн тонн, причём только 1% бытового мусора отправляется на свалки, всё остальное перерабатывается. Об этом 9 января сообщил Статистический центр страны.

Всё чаще отходы выступают топливом для обогрева домов путём сжигания. Доля превращаемого в энергию мусора выросла до 60%. Другие 39% получают вторую жизнь в качестве материалов. Большая часть органических отходов (370 тыс. тонн) компостируется и используется для удобрения почвы.

В 2017 году в Финляндии отправили на переработку 99% муниципальных отходов. Это больше, чем когда-либо (данных за 2018 год пока нет). Для сравнения, в 1997 эта доля составляла 34%. За двадцать лет объём вывозимого на полигоны мусора сократился с 1450 тыс. тонн до 26 тыс. тонн.

В последние годы за 12 месяцев на одного жителя Финляндии приходится примерно 500 кг в году. В 2017-м эта цифра составила 498 кг.