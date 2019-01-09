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09.01.2019 12:53
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Setl City сдала корпус 2.8 ЖК «GreenЛандия-2»

Setl City сдала корпус 2.8 ЖК «GreenЛандия-2»

Setl City

Setl City ввела в эксплуатацию корпус 2.8 ЖК «GreenЛандия-2» неподалеку от метро «Девяткино». Фасады здания выходят на ул. Шувалова и Ручьевский пр. Секции формируют уютный внутренний двор с благоустроенными детскими и спортивными площадками.

В 19-этажном здании спроектированы квартиры от студий до трехкомнатных общей жилой площадью более 50 тыс. кв. м. По всему периметру первого этажа со стороны автомобильных магистралей размещены коммерческие помещения метражом 3,2 тыс. кв. м. Под домом находится подземный паркинг площадью 1,65 тыс. кв. м.

Setl City
Setl City

Во дворе Setl City создала две детских игровых зоны – для малышей дошкольного возраста и для детей в возрасте 5-12 лет. На детских площадках установлены яркие качели разных видов и качалки на пружине, карусель, песочница, детские игровые комплексы, горка и сетка «пирамида». Полностью оборудованы две спортивные площадки – смонтированы теннисные столы, турники и скамьи для пресса, шведская стенка, уличный батут, два детских спортивных комплекса. Рядом размещается площадка для отдыха взрослых с диванами-качелями и скамейками.

По всему периметру двора возле нового корпуса высажены более 600 кустарников и деревьев, среди которых блестящий кизильник, ели, шаровидные ивы и краснолистный клен.

Setl City
Setl City

Напомним, Setl City возводит последние очереди масштабного проекта «GreenЛандия-2». После завершения строительства в 4 квартале 2019 года в западной части Мурино появится благоустроенный микрорайон, в котором есть все необходимое для комфортной жизни. Уже сейчас на территории «GreenЛандия-1» работает частная поликлиника, принимающая детей и взрослых по полису ОМС, спортивный клуб, множество продуктовых супермаркетов известных сетей, несколько кафе и баров, салон красоты, стоматология, парикмахерская и многое другое. 1 сентября 2018 года на территории ЖК открылась муниципальная школа, рассчитанная на 1175 ребят. Она была построена на собственные средства Setl City. Во встроенных помещениях ЖК уже работают четыре муниципальных детских сада и один частный центр развития ребенка.

Эксклюзивным брокером проекта «GreenЛандия-1,2» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations

 

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Setl City сдала корпус 2.8 ЖК «GreenЛандия-2»

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