В праздники жилищники в Петербурге очищали от снега 5 тысяч кровель

К работам по уборке кровель в Петербурге в течение новогодних каникул привлекалось от 500 до 1000 человек. Частично очищено от снега 5 068 крыш.

Как сообщает жилищный комитет 9 января, с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019-го была произведена полная очистка на 805 кровлях. К работам по уборке внутриквартальных территорий в праздничные дни ежедневно привлекалось от 470 до 600 единиц уборочной техники, а также от 7 до 8 тысяч дворников. Максимальное количество техники, дворников и кровельщиков работало в канун Нового года, а также 5 и 6 января.

В ходе выездов жилищного комитета в районы города выносились замечания — в основном, в связи с несвоевременным ограждением опасных зон возможного падения наледи с крыш домов и недостаточной обработкой внутриквартальных территорий противогололедными материалами.

Напомним, перед Новым годом очевидцы засняли новую систему защиты припаркованных машин от сбрасываемого с крыш снега: сотрудники ЖКС №2 Адмиралтейского района использовали подобие передвижного гаража.