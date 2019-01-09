Делая селфи, школьница выстрелила в себя из пистолета

Школьница выстрелила в себя при попытке сделать селфи. Происшествие произошло в подмосковных Мытищах на новогодних каникулах.

Как сообщает 9 января ГСУ СК России по Московской области, непреодолимое желание сделать свой автопортрет настигло девочку 13 лет пятого января. Подросток находился в двухэтажном доме в Мытищах. Телефон был в руках у подростка, для полной композиции не хватало только отцовского травматического пистолета. Последний был извлечен из кобуры и пущен в дело. В момент фотосессии девочка случайно нажала на курок.

«Несовершеннолетняя причинила себе по собственной неосторожности огнестрельное ранение с переломом нижней челюсти», – так описывают последствия в Следственном комитете.

Отца школьницы привлекли за ненадлежащее хранение пистолета. Не исключены и другие правовые последствия.