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Город
09.01.2019 12:35
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Концепцию развития набережной Карповки представят горожанам в четверг. Внести свои предложения можно будет в январе

Администрация Петроградского района проведет в январе открытые обсуждения концепции развития набережной реки Карповки. В феврале проект уйдет на согласование в профильные ведомства. 

Как сообщает администрация, всего пройдут три встречи в центре добрососедства «Дом» на Мончегорской, 10б. 10 января состоится презентация концепции и  обсуждение функциональных зон. На 17 января намечена групповая работа с предварительным эскизом: в частности, можно будет решить, какие функциональные зоны обязательно должны быть реализованы, какого они размера, описать цвет, материалы и другое. 22 января пройдет презентация финального эскиза по итогам предыдущих встреч и внесение последних правок в проект. Предполагается, что уже в феврале проект уйдет на согласование в профильные городские комитеты. Для участия во встречах надо пройти онлайн-регистрацию

Сообщается, что так называемое соучаствующее проектирование проводится  по рекомендациям Минстроя в рамках программы «Комфортная городская среда». 

Ранее «Фонтанка» сообщала, что на набережной Карповки начаты подготовительные работы по созданию первого этапа нового общественного пространства. Общий объем расходов, включая проектирование, составит 65,3 млн рублей. К осени предполагается выполнить первый этап работ — на участке от улицы Чапаева до Первого санкт-петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова. Речь идет о прогулочном пространстве с участками для тихого отдыха, велодорожками и площадками для маломобильных групп населения.

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