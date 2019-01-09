Вино от 2 тысяч рублей. Тимченко стал совладельцем «Усадьбы Дивноморское»

Входящий в пятерку богатейших россиян бизнесмен Геннадий Тимченко, заинтересовавшийся виноделием несколько лет назад, стал совладельцем краснодарской компании, одним из главных активов которой является производитель премиальных вин.

В конце декабря ассоциация «Развитие аграрных инициатив», одним из владельцев которой числится глава Volga Group Геннадий Тимченко, приобрела компанию «Лазурная ягода», включающую в себя и винодельню «Усадьба Дивноморское». Другим совладельцем «ягоды» стал учредитель НП РАИ Владимир Колбин, создавший фирму «Дивноморье» для выращивания винограда. У «Лазурной ягоды» и «Дивноморья» один генеральный директор. Об этом 9 января рассказало издание «Коммерсант».

«Усадьба Дивноморское», которая является производителем премиальных вин от 2 тысяч рублей за бутылку 0,75 литра, ранее была частью группы компаний «Абрау-Дюрсо». Контролирующая шампанский дом SVL Group бизнес-омбудсмена Бориса Титова в июле 2011 года купила ООО «Лазурная ягода», получив в собственность почти 30 га виноградников, 33 га земель сельхозназначения, а также право аренды на почти 160 га земель, где была построена винодельня.

По некоторым оценкам, бизнес «Усадьбы Дивноморское» на данный момент стоит около 500 миллионов рублей, так как объем продаж у премиальных вин компании относительно небольшой – до 300 тысяч бутылок в год. Однако виноградники «Усадьбы Дивноморское» могут быть расширены в рамках проекта «Дивноморье», о чем ранее сообщил источник РБК. Чистая прибыль «Лазурной ягоды» в 2017 году составила 17,1 миллиона рублей.

Интерес к виноделию возник у Геннадия Тимченко в 2015 году, когда стало известно о создании компании «Кариньян» (кариньян – сорт красного винограда для массового производства вина. — Прим. ред.). Фирма бизнесмена приняла участие в торгах по приобретению государственного ООО «Абрау-Дюрсо», активом которого были почти 530 га виноградников. Однако победителем тогда стала группа компаний «Абрау-Дюрсо». «Кариньян» был ликвидирован в 2017 году.

Напомним, что бизнесмен Геннадий Тимченко по итогам прошлого года занял пятое место рейтинга богатейших россиян по версии издания Forbes. Его состояние оценивается в 16 миллиардов долларов.