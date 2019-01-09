«Россия не использует людей как пешек в дипломатической игре». Песков не слышал об обмене Уилана на Бутину

Гражданина четырех государств Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже, не собираются обменивать на Марию Бутину, находящуюся под судом в США. Как передает РИА Новости, об этом 9 января заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он уточнил, что «не слышал заявлений о возможности обмена Уилана на Бутину». При этом Песков заверил, что «Россия не использует людей как пешек в дипломатической игре».

Напомним, ранее с похожим заявлением выступил и замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. «Никаких причин ставить вопрос в плоскость тех или иных обменов, разменов я не вижу», – заявлял представитель МИДа.