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Власть
09.01.2019 12:29
Печать

«Россия не использует людей как пешек в дипломатической игре». Песков не слышал об обмене Уилана на Бутину

Гражданина четырех государств Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже, не собираются обменивать на Марию Бутину, находящуюся под судом в США. Как передает РИА Новости, об этом 9 января заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он уточнил, что «не слышал заявлений о возможности обмена Уилана на Бутину». При этом Песков заверил, что «Россия не использует людей как пешек в дипломатической игре». 

Напомним, ранее с похожим заявлением выступил и замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. «Никаких причин ставить вопрос в плоскость тех или иных обменов, разменов я не вижу», – заявлял представитель МИДа.

Справка:

Напомним, сотрудники ФСБ задержали  Пола Уилана в Москве 28 декабря «при проведении шпионской акции». Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Reuters отмечает, что Уилан является директором по безопасности компании BorgWarner, занимающейся поставкой автозапчастей. В середине 2000-х годов Пол Уилан служил в морской пехоте в Ираке, в 2008-м его уволили из вооруженных сил за воровство. The Washington Post сообщал, что власти США не исключают возможной сделки по Уилану в связи с задержанием россиянки Марии Бутиной.

30-летней Марии Бутиной инкриминируется, во-первых, участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Во-вторых, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля – в канун встречи президентов России и Соединенных Штатов в Хельсинки. 13 декабря суд принял от Бутиной частичное признание вины и утвердил сделку  со следствием. За работу на российское правительство в качестве иноагента ей грозит до пяти лет тюрьмы. Высылка из страны не исключена, но решение будет принимать профильная комиссия. Слушания её дела назначены на 12 февраля.

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