«Уровень МВД — дно». Полицейским подарили на Новый год по мандарину

МВД начало служебную проверку видеоролика с участием полицейских и мандаринов. Его авторы утверждают, что сотрудников дислоцированного в ингушском Магасе отряда поздравили с Новым годом половиной ящика цитрусовых.

Как следует из записи, опубликованной накануне в группе «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте», полицейские проделали путь до чеченской Ханкалы за новогодними подарками для отряда из 52 человек.

«В общем, получили мы новогодние подарки, – говорит со смехом сотрудник, показывая пол-ящика мандаринов. – Два транспорта, пять человек личного состава, в броне, касках, с автоматами, четыре «рожка» и ПМы. Уровень МВД — дно».

В комментариях к записи неназванные пользователи уточняют, что размер подарка составил 0,98 мандарина на человека — в ящике лежал 51 фрукт.

Ханкала расположена от Магаса в ста километрах. Судя по видео, полицейские ездили на внедорожнике «УАЗ Патриот» и грузовике «Урал». Их удивила не только щедрость командования, но и рациональность использования человеческих ресурсов.

Отряд в Магасе входит в состав Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России (ВОГОиП). Сотрудники приезжают со всей России, служебная командировка составляет 180 дней. С 2017 года руководит группировкой, штаб которой находится в Пятигорске, замначальника ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу полковник полиции Владимир Домашев. Ранее он возглавлял 2-й оперативный полк полиции ГУ МВД Москвы.

Командование ВОГОиП отреагировало на признания сотрудников служебной проверкой по факту размещения видеоролика. В распространенном пресс-службой группировки сообщении говорится, что полицейские приехали в Ханкалу для получения продовольственного пайка, и мандариновое поздравление было своеобразным бонусом.

«В его состав входят мясо, рыба, овощи, консервации, крупы, соки и многое другое. В дополнение к данному набору было выдано несколько килограммов фруктов, которые не входят в основной паек», – уточняет пресс-служба.

По словам пользователей «Омбудсмена полиции», служба собственной безопасности МВД уже приезжала в пункт временной дислокации командированных полицейских в Магасе.