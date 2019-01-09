Суд прекратил первое дело по «экстремистской» статье. Екатеринбургский неоязычник не получит срок за речи Верховного жреца

В Екатеринбурге суд прекратил дело против 57-летнего лидера региональной ячейки неоязыческого объединения «Схорон еж Славен». Владимира Мануйленко обвиняли в возбуждении ненависти двумя репостами в соцсети, но освободили от преследования.

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков 9 января, с ходатайством обратился прокурор. Верх-Исетский райсуд прекратил дело в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК.

Мануйленко стал фигурантом уголовного дела летом 2018 года. Поводом стали репосты «ВКонтакте» двух текстов лидера движения «Схорон еж Славен» Владимира Голякова, называющего себя Верховным жрецом славян Богумилом Ориевичем Голяком.

Судебное решение о прекращении уголовного дела по «экстремистской» статье принято впервые. До этого по собственной инициативе дело прекратил Следственный комитет в Твери, освободив от наказания за сравнение президента с Гитлером.