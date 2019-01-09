«Ёлки, палки и щепа» - акция по сбору новогодних ёлок в Петербурге стала менее масштабной

После новогодних праздников в городе начали собирать живые ели, которые украшали дома петербуржцев. В этом году акция по сбору и переработке деревьев сменила название и формат, но стала менее масштабной.

Теперь акция носит название «Ёлки, палки и щепа» (ранее называлась «Ёлки, палки, пять бизонов»), также сменилась и форма сбора ёлок. По словам организаторов, в прошлом году по итогам акции было принято решение идти в сторону системности и просвещения. В этом году в Петербурге нет волонтёрских точек приёма елей – активисты обратились в районные администрации и управляющие компании с просьбой организовать пункты приёма на своих территориях. «Мы не видим смысла и не имеем возможностей делать акцию в том же ключе», – сказали организаторы.

К 9 января стало известно, что в городе начали работу несколько площадок по сбору елей, но не так много, как хотелось бы – откликнулись всего два района: Калининский и Красногвардейский. Также организована точка на Петергофском шоссе, где собирают деревья, которые отправятся в Карантинный центр диких животных «Велес». Со списком точек приёма можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

При этом активисты отметили, что в некоторых районных администрациях им отвечали, что «после праздников ёлочных свалок нет, ёлки по городу не валяются, все в Петербурге в порядке». И это притом что в 2018 году в рамках акции горожане принесли на 20 пунктов сбора 2600 ёлок, пихт и сосен. В своём паблике активисты организовали обсуждение темы выброшенных ёлок и просят петербуржцев делиться своими наблюдениями.

Отметим, что в Москве подобная акция поддерживается городскими властями. Там в этом году пункты приёма ёлок организованы в 13 московских парках, ещё 460 мест приёма заработает в разных районах Первопрестольной под руководством префектур столичных округов.