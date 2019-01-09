«Почта России» будет взимать с россиян пошлину за покупки в иностранных интернет-магазинах. Их порог с 1 января снизился в два раза

ФГУП «Почта России» получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных интернет-магазинах. Как сообщает «Коммерсантъ», пилотный проект стартовал 9 января. Какие именно ретейлеры участвуют в нем, ФГУП не уточняет.

Запустить эксперимент «Почте России» позволило получение статуса «уполномоченного оператора почтовой связи», который был введен приказом Минфина, опубликованным 27 декабря 2018 года.

Этот статус позволяет логистическим компаниям от имени и по поручению покупателя взаимодействовать с электронной системой Федеральной таможенной службы (ФТС). Туда они будут направлять информацию по каждому международному отправлению, в том числе персональные данные покупателя, а также учитывать и указывать общий вес и стоимость товаров, которые покупатель приобрел за календарный месяц.

Пока ФГУП является единственным уполномоченным оператором, но потом на этот статус смогут претендовать и другие игроки.

С 1 января беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах снижен в два раза, до 500 евро. Если общая стоимость товаров, заказываемых в Россию в течение календарного месяца, превышает эту сумму или общий вес заказов составляет больше 31 кг, покупатель обязан заплатить 30% стоимости товара, но не менее 4 евро за каждый килограмм сверх лимита.