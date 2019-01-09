Что писала «Фонтанка», пока вы доедали оливье

Девятидневные каникулы завершились. Внеплановое фото Владимира Путина с девочкой, битва с трубой в Невском районе, многочисленные прогнозы экспертов и грядущие культурные события. Предлагаем ознакомиться с тем, что писала «Фонтанка», пока вы доедали оливье.

Последний день ушедшего года начался с трагедии. При обрушении в результате взрыва газа дома в Магнитогорске погибли 39 человек. По итогам четырехдневного разбора завалов живыми из-под обломков вытащили шестерых человек, в том числе 11-месячного ребенка.

В 485 петербургских домов Невского района в очередной раз возвращается тепло. Во время новогодних каникул участок тепломагистрали лопнул уже в третий за месяц раз. Место прорыва градоначальник навестил уже дважды. После первого визита аварийный участок теплотрассы прозвали «трубой Беглова», после второго название закрепилось.

Рождественский визит Владимира Путина в Петербург не обошелся без слез. Праздничное богослужение президент отстоял в Спасо-Преображенском соборе, где был крещен. Когда глава государства уже садился в автомобиль, чтобы покинуть город, он обратил внимание на расплакавшуюся девочку. Ребенка расстроило, что она не успела сфотографироваться с Путиным. Тогда президент вышел из машины и исполнил ее желание. Слезы моментально высохли.

Эксперты же все праздники рассказывали «Фонтанке» о своем видении итогов ушедшего года и перспектив на будущее. Политолог Станислав Белковский считает, что чемпионат мира провели на высоком уровне, но не болельщику этого не понять. «Единая Россия» отметилась провалом на выборах. Протест будет, но пока он даже не начинался.

Экономист Андрей Мовчан рассказал, что Россия ведет себя как «Титаник», но в 2019 году по курсу страны вряд ли покажется верхушка айсберга.

Академик РАН Алексей Арбатов резюмировал — год будет непредсказуемым и опасным, если лидеры России и США будут соревноваться в ширине галифе.

Бизнесмен Дмитрий Потапенко уверен, что денег у россиян будет все меньше, а дачи сменят назначение с шашлычного на огородное.

Критик Артемий Троицкий восхитился солидарностью нового музыкального поколения, припомнил лучшие на его вкус новинки — альбом «Дельфина», песни БГ и ДДТ — и выразил надежду, что отказ молодых исполнителей петь на фоне военной техники будет только расширяться.

Цифровые итоги года подвел ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин — провальный iPhone XR и дальнейшая гаджет-экспансия Китая.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заверил читателей, что изолировать российскую часть «паутины» и создать «суверенный Интернет» невозможно. Но за «хотелки» законодателей будут расплачиваться граждане.

«Фонтанка» проштудировала театральные афиши и перечислила главные события в мире сцены, на которых обязательно нужно побывать. Для любителей чтения — подборка самых интересных литературных новинок 2019 года. И, конечно, наиболее любопытные выставки : археологическая коллекция Вьетнама шедевров античного искусства в Эрмитаже, светозвуковые инсталляции в Эрарте и чернобыльские кадры в «Росфото».

Наконец, режиссер Алексей Красовский успел опубликовать в Сети блокадную комедию «Праздник», вызвавшую скандал и упреки — политические деятели сочли комедийный жанр неподходящим для блокады. Обозреватель «Фонтанки» объясняет, почему картина предназначалась для одной аудитории, а повышенное внимание фильму уделила совершенно другая.

«Фонтанку» читала Ирина Корбат