«Зенит» может купить бразильского защитника Лоди. Также им интересуется «Ювентус»

Футбольный клуб «Зенит» в поисках левого защитника обратил внимание на бразильский чемпионат. Как сообщает 9 января «Чемпионат.com», петербургская команда интересуется игроком «Атлетико Паранаэнсе» Ренаном Лоди.

За бразильца сине-бело-голубым придется конкурировать с «Ювентусом», который также присматривается к игроку.

20-летний Лоди дебютировал за «Атлетико Паранаэнсе» в октябре 2016 года. В сезоне 2017/18 отыграл 25 матчей в чемпионате Бразилии, в которых отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может перейти в лондонский «Челси». Трансферное окно в России откроется 23 января.