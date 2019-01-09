18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-4°C
/ Завтра: -7
$ 67.08р
76.91р
14:42 09.01.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
09.01.2019 11:20
Печать

Варианты отделки квартир ГК «Лидер Групп»

Для ГК «Лидер Групп» очень важно предоставить покупателям возможность выбора. Именно поэтому клиенты компании могут не только приобрести квартиру с отделкой, но и выбрать ее исполнение.

Варианты отделки квартир ГК «Лидер Групп»

«Лидер Групп»/ Классический стиль

Проекты отделки были разработаны профессиональными дизайнерами. Особое внимание уделено подбору материалов и строгому соблюдению всех этапов ремонтных работ. Такая отделка будет не только радовать глаз, но и поможет эффективно использовать жизненное пространство.

Классический стиль

Сдержанный декор, гладкие однотонные стены – здесь вы не найдете лишних деталей. Этот вариант отделки подойдет тем, кто отдает предпочтение традициям и ценит строгие линии классической архитектуры и интерьеров.

Жилые комнаты, кухня, прихожая:

  • Белый натяжной матовый потолок;
  • Покраска стен по малярному флизелину;
  • Полы на кухне и в прихожей облицованы кафельной плиткой;
  • Полы в жилых комнатах покрыты ламинатом 33 класса.

Ванная комната, санузел:

  • Белый натяжной матовый потолок;
  • Стены и пол облицованы кафельной плиткой;
  • Установлена качественная сантехника (ванна, раковина, пьедестал, унитаз, смеситель для раковины, смеситель с лейкой для ванны, вентиляционная решетка);
  • Стояки ГВС и ХВС, канализация, разводка под сантехнику зашита гипсокартоном ГКЛВ по металлическому каркасу, облицована плиткой, в месте счетчиков встроен люк ревизии.

Межкомнатные двери:

  • Установлены межкомнатные двери и дверная фурнитура.

Освещение:

  • В жилых комнатах, прихожей, кухне и санузле используются потолочные светильники.

Скандинавский стиль

Простота и естественность, в которых объединена практичность и эстетичность. Проект подойдет тем, кому по вкусу естественные цвета и натуральные материалы.

«Лидер Групп»
«Лидер Групп»

Жилые комнаты, кухня, прихожая:

  • Белый натяжной матовый потолок;
  • Покраска стен по малярному флизелину;
  • Полы на кухне и в прихожей облицованы кафельной плиткой;
  • Полы в жилых комнатах покрыты ламинатом 33 класса.

Ванная комната, санузел:

  • Белый натяжной матовый потолок;
  • Стены и пол облицованы кафельной плиткой;
  • Установлена качественная сантехника (ванна, раковина, пьедестал, унитаз, смеситель для раковины, смеситель с лейкой для ванны, вентиляционная решетка);
  • Стояки ГВС и ХВС, канализация, разводка под сантехнику зашита гипсокартоном ГКЛВ по металлическому каркасу, облицована плиткой, в месте счетчиков встроен люк ревизии.

Межкомнатные двери:

  • Установлены межкомнатные двери и дверная фурнитура.

Освещение:

  • В жилых комнатах, прихожей, кухне и санузле используются потолочные светильники.

Минимализм

Лаконичность, совмещенная с комфортом. Этот стиль дает возможность сбалансировать пространство и обеспечить простор даже в небольших помещениях.

«Лидер Групп»
«Лидер Групп»

Жилые комнаты, кухня, прихожая:

  • Белый натяжной матовый потолок;
  • Покраска стен по малярному флизелину;
  • Полы на кухне и в прихожей облицованы кафельной плиткой;
  • Полы в жилых комнатах покрыты ламинатом 33 класса.

Ванная комната, санузел:

  • Белый натяжной матовый потолок;
  • Стены и пол облицованы кафельной плиткой;
  • Установлена качественная сантехника (ванна, раковина, пьедестал, унитаз, смеситель для раковины, смеситель с лейкой для ванны, вентиляционная решетка);
  • Стояки ГВС и ХВС, канализация, разводка под сантехнику зашита гипсокартоном ГКЛВ по металлическому каркасу, облицована плиткой, в месте счетчиков встроен люк ревизии.

Межкомнатные двери:

  • Установлены межкомнатные двери и дверная фурнитура.

Освещение:

  • В жилых комнатах, прихожей, кухне и санузле используются потолочные светильники.

Базовая отделка

Идеально подойдет для тех, кто не готов потратиться на полную отделку, выполненную по заранее разработанному дизайн-проекту. Этот вид предполагает использование качественных, но в тоже время недорогих материалов, что позволяет подготовить квартиру к заселению с минимально необходимым набором опций и сэкономить, таким образом, дополнительные средства.

«Лидер Групп»
«Лидер Групп»

Жилые комнаты, кухня, прихожая:

  • Отделка потолка предполагает штукатурку, шпаклевку и окраску. Возможна установка натяжного потолка;
  • Стены оклеены обоями под покраску. Предварительно выполняется финишная штукатурка и шпаклевка стен;
  • Полы в жилых комнатах покрыты линолеумом.

Ванная комната, санузел:

  • Отделка потолка предполагает штукатурку, шпаклевку и окраску. Возможна установка натяжного потолка.
  • Покраска стен качественной влагостойкой краской. Предварительно выполняется финишная штукатурка и шпаклевка стен;
  • Пол облицован кафельной плиткой;
  • Установлена сантехника (ванна, раковина, унитаз, смеситель для раковины, смеситель с лейкой для ванны, вентиляционная решетка).

Межкомнатные двери:

  • Установлены межкомнатные двери и дверная фурнитура.

Чистовая отделка

В квартирах с чистовой отделкой выполнена финишная штукатурка и шпаклевка стен, а также стяжка пола. Квартиры оснащены стеклопакетами, электрической разводкой, радиаторами отопления, стояками труб ГВС и ХВС, устройством квартирной вентиляции, противопожарной защитой, а также входной металлической дверью. 

«Лидер Групп»
«Лидер Групп»

Без отделки

Квартиры передаются без перетирки железобетонных поверхностей. Оснащены стеклопакетами и электрической разводкой, радиаторами отопления, стояками труб ГВС и ХВС, устройством квартирной вентиляции, противопожарной защитой, а также входной металлической дверью.

«Лидер Групп»
«Лидер Групп»

Справка о компании «Лидер Групп» 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
09.01.2019 13:10

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию первую очередь квартала «Галактика»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в конце декабря в полном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию первую очередь квартала «Галактика», который возводится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
Setl City
09.01.2019 12:53

Setl City сдала корпус 2.8 ЖК «GreenЛандия-2»

Setl City ввела в эксплуатацию корпус 2.8 ЖК «GreenЛандия-2» неподалеку от метро «Девяткино». Фасады здания выходят на ул. Шувалова и Ручьевский пр. Секции формируют уютный внутренний двор с благоустроенными детскими и спортивными площадками.
Магазин КЕЙ
08.01.2019 10:00

Разбор бренда Samsung от специалистов КЕЙ

Сегодня тяжело представить рынок электроники и бытовой техники без продукции Samsung. Под этим брендом выпускаются смартфоны, планшеты, телевизоры, мониторы и прочие устройства
Магазин КЕЙ
03.01.2019 10:00

Rubetek – обзор продукции от специалистов КЕЙ

Технологии «умного дома» в последние годы буквально захлестнули сегмент оборудования.
фото предоставлено пресс-службой Мамбы
29.12.2018 13:58

Мамба запустила персональные трансляции

В приложении для знакомств Мамба (18+) появились персональные трансляции. Теперь для того, чтобы увидеть собеседника, пользователю не нужно будет сообщать свой номер телефона, а достаточно просто выйти в прямой эфир.
«Лидер Групп»
29.12.2018 13:46

ГК «Лидер Групп» подводит итоги года

В 2018 году компания ввела в эксплуатацию шесть жилых комплексов, вывела на рынок два крупномасштабных проекта, существенно пополнила земельный банк и получила ряд новых разрешений на строительство
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2018 13:20

Аэрофлот в новогоднюю ночь проведет розыгрыш сертификатов на перелет

В новогоднюю ночь на двадцати двух рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов* на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2019 года.
Setl City
29.12.2018 12:55

Setl City сдала первую очередь ЖК «Палацио» на Васильевском острове

Setl City ввела в эксплуатацию первую очередь ЖК бизнес-класса «Палацио» на 25-й линии Васильевского острова.
Банк «ВБРР»
29.12.2018 10:29

ВБРР завершает год в списке топ-15 российских банков

Всероссийский банк развития регионов вошел в 15 крупнейших банков по размерам активов. Рейтинг опубликован изданием «Коммерсантъ» по данным «Интерфакс-ЦЭА» по итогам 3 квартала 2018 года
«Лидер Групп»
29.12.2018 10:19

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Квартира с кладовкой или гардеробной?
Андрей Панов/ПАО «Аэрофлот»
28.12.2018 18:09

Андрей Панов назначен зам. ген. директора Аэрофлота по стратегии и маркетингу

Заместителем генерального директора ПАО «Аэрофлот» по стратегии и маркетингу назначен Андрей Панов. Его кандидатура была утверждена решением Совета директоров компании, приказ о назначение подписан 26 декабря 2018 года
Фото предоставлено компанией "АРТ-Технологии"
28.12.2018 17:42

Yota Lab открывает «Сад сновидений»

Yota Lab открывает большую выставку интерактивных инсталляций «Сад сновидений» с применением инновационных технологий (0+). Посетителей ждут 15 тематических зон, погружающих в мир снов с помощью 3D-графики, VR, робототехники, а также видеомаппинга и звуковых эффектов.