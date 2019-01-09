Варианты отделки квартир ГК «Лидер Групп»

Для ГК «Лидер Групп» очень важно предоставить покупателям возможность выбора. Именно поэтому клиенты компании могут не только приобрести квартиру с отделкой, но и выбрать ее исполнение.

«Лидер Групп»/ Классический стиль

Проекты отделки были разработаны профессиональными дизайнерами. Особое внимание уделено подбору материалов и строгому соблюдению всех этапов ремонтных работ. Такая отделка будет не только радовать глаз, но и поможет эффективно использовать жизненное пространство.

Классический стиль

Сдержанный декор, гладкие однотонные стены – здесь вы не найдете лишних деталей. Этот вариант отделки подойдет тем, кто отдает предпочтение традициям и ценит строгие линии классической архитектуры и интерьеров.

Жилые комнаты, кухня, прихожая:

Белый натяжной матовый потолок;

Покраска стен по малярному флизелину;

Полы на кухне и в прихожей облицованы кафельной плиткой;

Полы в жилых комнатах покрыты ламинатом 33 класса.

Ванная комната, санузел:

Белый натяжной матовый потолок;

Стены и пол облицованы кафельной плиткой;

Установлена качественная сантехника (ванна, раковина, пьедестал, унитаз, смеситель для раковины, смеситель с лейкой для ванны, вентиляционная решетка);

Стояки ГВС и ХВС, канализация, разводка под сантехнику зашита гипсокартоном ГКЛВ по металлическому каркасу, облицована плиткой, в месте счетчиков встроен люк ревизии.

Межкомнатные двери:

Установлены межкомнатные двери и дверная фурнитура.

Освещение:

В жилых комнатах, прихожей, кухне и санузле используются потолочные светильники.

Скандинавский стиль

Простота и естественность, в которых объединена практичность и эстетичность. Проект подойдет тем, кому по вкусу естественные цвета и натуральные материалы.

«Лидер Групп»

Жилые комнаты, кухня, прихожая:

Белый натяжной матовый потолок;

Покраска стен по малярному флизелину;

Полы на кухне и в прихожей облицованы кафельной плиткой;

Полы в жилых комнатах покрыты ламинатом 33 класса.

Ванная комната, санузел:

Белый натяжной матовый потолок;

Стены и пол облицованы кафельной плиткой;

Установлена качественная сантехника (ванна, раковина, пьедестал, унитаз, смеситель для раковины, смеситель с лейкой для ванны, вентиляционная решетка);

Стояки ГВС и ХВС, канализация, разводка под сантехнику зашита гипсокартоном ГКЛВ по металлическому каркасу, облицована плиткой, в месте счетчиков встроен люк ревизии.

Межкомнатные двери:

Установлены межкомнатные двери и дверная фурнитура.

Освещение:

В жилых комнатах, прихожей, кухне и санузле используются потолочные светильники.

Минимализм

Лаконичность, совмещенная с комфортом. Этот стиль дает возможность сбалансировать пространство и обеспечить простор даже в небольших помещениях.

«Лидер Групп»

Жилые комнаты, кухня, прихожая:

Белый натяжной матовый потолок;

Покраска стен по малярному флизелину;

Полы на кухне и в прихожей облицованы кафельной плиткой;

Полы в жилых комнатах покрыты ламинатом 33 класса.

Ванная комната, санузел:

Белый натяжной матовый потолок;

Стены и пол облицованы кафельной плиткой;

Установлена качественная сантехника (ванна, раковина, пьедестал, унитаз, смеситель для раковины, смеситель с лейкой для ванны, вентиляционная решетка);

Стояки ГВС и ХВС, канализация, разводка под сантехнику зашита гипсокартоном ГКЛВ по металлическому каркасу, облицована плиткой, в месте счетчиков встроен люк ревизии.

Межкомнатные двери:

Установлены межкомнатные двери и дверная фурнитура.

Освещение:

В жилых комнатах, прихожей, кухне и санузле используются потолочные светильники.

Базовая отделка

Идеально подойдет для тех, кто не готов потратиться на полную отделку, выполненную по заранее разработанному дизайн-проекту. Этот вид предполагает использование качественных, но в тоже время недорогих материалов, что позволяет подготовить квартиру к заселению с минимально необходимым набором опций и сэкономить, таким образом, дополнительные средства.

«Лидер Групп»

Жилые комнаты, кухня, прихожая:

Отделка потолка предполагает штукатурку, шпаклевку и окраску. Возможна установка натяжного потолка;

Стены оклеены обоями под покраску. Предварительно выполняется финишная штукатурка и шпаклевка стен;

Полы в жилых комнатах покрыты линолеумом.

Ванная комната, санузел:

Отделка потолка предполагает штукатурку, шпаклевку и окраску. Возможна установка натяжного потолка.

Покраска стен качественной влагостойкой краской. Предварительно выполняется финишная штукатурка и шпаклевка стен;

Пол облицован кафельной плиткой;

Установлена сантехника (ванна, раковина, унитаз, смеситель для раковины, смеситель с лейкой для ванны, вентиляционная решетка).

Межкомнатные двери:

Установлены межкомнатные двери и дверная фурнитура.

Чистовая отделка

В квартирах с чистовой отделкой выполнена финишная штукатурка и шпаклевка стен, а также стяжка пола. Квартиры оснащены стеклопакетами, электрической разводкой, радиаторами отопления, стояками труб ГВС и ХВС, устройством квартирной вентиляции, противопожарной защитой, а также входной металлической дверью.

«Лидер Групп»

Без отделки

Квартиры передаются без перетирки железобетонных поверхностей. Оснащены стеклопакетами и электрической разводкой, радиаторами отопления, стояками труб ГВС и ХВС, устройством квартирной вентиляции, противопожарной защитой, а также входной металлической дверью.

«Лидер Групп»

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