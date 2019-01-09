Бизнес-трибуна
Варианты отделки квартир ГК «Лидер Групп»
Для ГК «Лидер Групп» очень важно предоставить покупателям возможность выбора. Именно поэтому клиенты компании могут не только приобрести квартиру с отделкой, но и выбрать ее исполнение.
«Лидер Групп»/ Классический стиль
Проекты отделки были разработаны профессиональными дизайнерами. Особое внимание уделено подбору материалов и строгому соблюдению всех этапов ремонтных работ. Такая отделка будет не только радовать глаз, но и поможет эффективно использовать жизненное пространство.
Классический стиль
Сдержанный декор, гладкие однотонные стены – здесь вы не найдете лишних деталей. Этот вариант отделки подойдет тем, кто отдает предпочтение традициям и ценит строгие линии классической архитектуры и интерьеров.
Жилые комнаты, кухня, прихожая:
- Белый натяжной матовый потолок;
- Покраска стен по малярному флизелину;
- Полы на кухне и в прихожей облицованы кафельной плиткой;
- Полы в жилых комнатах покрыты ламинатом 33 класса.
Ванная комната, санузел:
- Белый натяжной матовый потолок;
- Стены и пол облицованы кафельной плиткой;
- Установлена качественная сантехника (ванна, раковина, пьедестал, унитаз, смеситель для раковины, смеситель с лейкой для ванны, вентиляционная решетка);
- Стояки ГВС и ХВС, канализация, разводка под сантехнику зашита гипсокартоном ГКЛВ по металлическому каркасу, облицована плиткой, в месте счетчиков встроен люк ревизии.
Межкомнатные двери:
- Установлены межкомнатные двери и дверная фурнитура.
Освещение:
- В жилых комнатах, прихожей, кухне и санузле используются потолочные светильники.
Скандинавский стиль
Простота и естественность, в которых объединена практичность и эстетичность. Проект подойдет тем, кому по вкусу естественные цвета и натуральные материалы.
Жилые комнаты, кухня, прихожая:
- Белый натяжной матовый потолок;
- Покраска стен по малярному флизелину;
- Полы на кухне и в прихожей облицованы кафельной плиткой;
- Полы в жилых комнатах покрыты ламинатом 33 класса.
Ванная комната, санузел:
- Белый натяжной матовый потолок;
- Стены и пол облицованы кафельной плиткой;
- Установлена качественная сантехника (ванна, раковина, пьедестал, унитаз, смеситель для раковины, смеситель с лейкой для ванны, вентиляционная решетка);
- Стояки ГВС и ХВС, канализация, разводка под сантехнику зашита гипсокартоном ГКЛВ по металлическому каркасу, облицована плиткой, в месте счетчиков встроен люк ревизии.
Межкомнатные двери:
- Установлены межкомнатные двери и дверная фурнитура.
Освещение:
- В жилых комнатах, прихожей, кухне и санузле используются потолочные светильники.
Минимализм
Лаконичность, совмещенная с комфортом. Этот стиль дает возможность сбалансировать пространство и обеспечить простор даже в небольших помещениях.
Жилые комнаты, кухня, прихожая:
- Белый натяжной матовый потолок;
- Покраска стен по малярному флизелину;
- Полы на кухне и в прихожей облицованы кафельной плиткой;
- Полы в жилых комнатах покрыты ламинатом 33 класса.
Ванная комната, санузел:
- Белый натяжной матовый потолок;
- Стены и пол облицованы кафельной плиткой;
- Установлена качественная сантехника (ванна, раковина, пьедестал, унитаз, смеситель для раковины, смеситель с лейкой для ванны, вентиляционная решетка);
- Стояки ГВС и ХВС, канализация, разводка под сантехнику зашита гипсокартоном ГКЛВ по металлическому каркасу, облицована плиткой, в месте счетчиков встроен люк ревизии.
Межкомнатные двери:
- Установлены межкомнатные двери и дверная фурнитура.
Освещение:
- В жилых комнатах, прихожей, кухне и санузле используются потолочные светильники.
Базовая отделка
Идеально подойдет для тех, кто не готов потратиться на полную отделку, выполненную по заранее разработанному дизайн-проекту. Этот вид предполагает использование качественных, но в тоже время недорогих материалов, что позволяет подготовить квартиру к заселению с минимально необходимым набором опций и сэкономить, таким образом, дополнительные средства.
Жилые комнаты, кухня, прихожая:
- Отделка потолка предполагает штукатурку, шпаклевку и окраску. Возможна установка натяжного потолка;
- Стены оклеены обоями под покраску. Предварительно выполняется финишная штукатурка и шпаклевка стен;
- Полы в жилых комнатах покрыты линолеумом.
Ванная комната, санузел:
- Отделка потолка предполагает штукатурку, шпаклевку и окраску. Возможна установка натяжного потолка.
- Покраска стен качественной влагостойкой краской. Предварительно выполняется финишная штукатурка и шпаклевка стен;
- Пол облицован кафельной плиткой;
- Установлена сантехника (ванна, раковина, унитаз, смеситель для раковины, смеситель с лейкой для ванны, вентиляционная решетка).
Межкомнатные двери:
- Установлены межкомнатные двери и дверная фурнитура.
Чистовая отделка
В квартирах с чистовой отделкой выполнена финишная штукатурка и шпаклевка стен, а также стяжка пола. Квартиры оснащены стеклопакетами, электрической разводкой, радиаторами отопления, стояками труб ГВС и ХВС, устройством квартирной вентиляции, противопожарной защитой, а также входной металлической дверью.
Без отделки
Квартиры передаются без перетирки железобетонных поверхностей. Оснащены стеклопакетами и электрической разводкой, радиаторами отопления, стояками труб ГВС и ХВС, устройством квартирной вентиляции, противопожарной защитой, а также входной металлической дверью.