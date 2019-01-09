Базовая ставка ОСАГО стала ниже, а максимальная – выше. Новые тарифы вступили в силу

Новые тарифы на ОСАГО, утвержденные ранее Центробанком РФ, вступили в силу со среды, 9 января. Изменения расширили тарифный коридор вверх и вниз на 20%, а для мотоциклов и легковушек юридических лиц «потолок» подняли на 10,9% и 5,7% соответственно.

Базовая ставка по ОСАГО для владельцев легковых автомобилей теперь равна 2746 рублям вместо 3432 рублей, а максимальная выросла, как рассказывала «Фонтанка», с 4118 до 4942 рублей. На мотоциклы и мотороллеры ставка теперь составляет от 694 до 1047 рублей, на легковые машины юридических лиц – от 2058 до 2911 рублей, на такси – от 4110 до 7399 рублей.

Также по новым правилам водителей разделили на 58 категорий по стажу и возрасту. Для автомобилистов в возрасте от 16 до 21 года коэффициент «возраст-стаж» (КВС) увеличился с 1,8 до 1,87, сообщает Autonews. В то же время для водителей 59 лет и старше со стажем от 6 лет он снизился до 0,93, что дало скидку в 7%.

Претерпел изменения и коэффициент «бонус-малус» (КБМ), который дает «скидку» за безаварийное вождение. Его значение теперь будут рассчитывать каждый год 1 апреля. Эта мера призвана не позволить водителю, вписанному в разные полисы, присвоить себе несколько КБМ одновременно.

Ранее СМИ со ссылкой на документ с финальными поправками Минфина писали, что ведомство также готово разрешить страховщикам с 1 сентября 2019 года устанавливать цены на ОСАГО на 30% выше или ниже базовых тарифов Центробанка, а с 1 сентября 2020 года – на 40%. Также предлагается в перспективе отменить коэффициент мощности и региональный коэффициент.