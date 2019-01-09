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Город
09.01.2019 11:59
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После утренних пробок на улицы Петербурга вернулись «каникулы». У дорожников – горячие будни

Каникулы ещё не ушли окончательно с улиц Санкт-Петербурга. Если утром 9 января максимальная загруженность городских дорог, по данным «Яндекса», составила 7 баллов, что соответствует обычному уровню, то к 11 часам стало совсем просторно – «зелёные» 3 балла, что на 2 ниже нормы.

Наиболее загруженными магистралями утром стали: Приморский проспект в центр (8 баллов), Ленинский проспект к Маршала Жукова (8 баллов), Московское шоссе в центр (8 баллов), сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

На одной магистрали был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это Приморский проспект в центр (8 баллов, что на 2 балла выше обычного). Также обнаружена магистраль с нехарактерно свободным движением – Индустриальный проспект – проспект Большевиков к Шафировскому (5 баллов, что на 2 балла ниже обычного).

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:

  1. 9:22, Пулковское шоссе, 5,7 км, от поворота на Пушкин до Дунайского проспекта. Пробка продержалась 1 час 40 минут.
  2. 8:03, Витебский проспект, Воздухоплавательная улица, 5,5 км, от проспекта Славы до Лиговского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 30 минут.
  3. 9:31, Петергофское шоссе, проспект Стачек, 5,1 км, от улицы Доблести до Кронштадтской площади. Пробка продержалась 2 часа 40 минут.
  4. 8:28, улица Руставели, Пискаревский проспект, 4,8 км, от Северного проспекта до проспекта Маршала Блюхера. Пробка продержалась 2 часа.
  5. 9:57, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 2 часа 20 минут.

После утренних пробок на улицы Петербурга вернулись «каникулы». У дорожников – горячие будни

Редкие ДТП местами затрудняют движение. Так, столкнувшиеся легковушки практически перекрыли улицу Комсомола в сторону Арсенальной, объезжать их приходится по встречной полосе, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

ДТП на улице Комсомола

На Московском шоссе ДТП с пострадавшим. Пользователи «Яндекс.Карт» пишут, что человек попал под машину.

На проспекте Народного Ополчения, перед перекрёстком с улицей Козлова, водителя вынесло на встречную полосу, сообщают очевидцы в группе.

Фото: vk.com/spb_today

После сильного снегопада идёт активная уборка. Сегодня на улицах города работает более 950 машин дорожных предприятий и более 1000 работников ручной уборки, информирует комитет по благоустройству Петербурга.

С начала сезона вывезено 500 тысяч кубометров снега. За первую неделю января – 250 тысяч кубометров, что в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года. К сегодняшнему дню в Петербурге выпало около 70 сантиметров снега. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни снегопад в Северной столице не прекратится.  Сегодня, 9 января, может выпасть до 7 сантиметров снега.

После утренних пробок на улицы Петербурга вернулись «каникулы». У дорожников – горячие будни

400 единиц спецтехники круглосуточно чистят региональные дороги Ленинградской области: проезжую часть, обочины и остановки; дорожное покрытие обрабатывают противогололёдными материалами, сообщает «Фонтанке» пресс-служба областного дорожного комитета.

За минувшие сутки от снега и наледи очищено более 10 тысяч километров дорог и почти 5,5 тысячи километров обочин. Использовано 158 тонн чистой соли и около двух тысяч кубометров песко-соляной смеси. Трассы с высокой интенсивностью движения – Колтушское шоссе, Выборгское шоссе, Дорога жизни – обрабатываются солевыми растворами, которые особенно эффективны в условиях снегопада.   

В петербургском комитете по благоустройству открыта горячая линия для приема сообщений о зимней уборке: 576-14-83, а также заявки можно оставить по телефону дежурной службы комитета: 314-60-13.

В Ленинградской области работает горячая линия, где диспетчеры «Ленавтодора» круглосуточно ждут обращений водителей по телефону: (812) 251– 42-84.

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