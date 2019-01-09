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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
09.01.2019 11:41
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Изменить традициям

Один из модных трендов — жить в апартаментах. Действительно ли оно того стоит? Разбираемся, почему все чаще вместо квартиры переезжают в апарт-отели.

Изменить традициям

Группа компаний «Пионер»

Апарт-отели (комплексы сервисных апартаментов) включают в себя номера с полной отделкой и меблировкой. Их главные преимущества – развитая инфраструктура, гостиничный уровень сервиса, а также наличие управляющей компании, которая может сдавать номера (юниты) в аренду. Когда апарт-отели только появились в Петербурге, большинство юнитов приобреталось именно для последующей сдачи в аренду — до 90% сделок были инвестиционными. Это во многом объяснялось представленной квартирографией — в основном в комплексах проектировались компактные студии с кухонной зоной, максимально похожие на гостиничные номера. Сейчас же планировочные решения стали намного разнообразнее. При желании можно приобрести юниты с несколькими спальнями и даже видовой террасой. Такие, к примеру, есть в новом апарт-отеле сети YE’S, который строится на Социалистической улице. Кстати, многие специалисты рынка сходятся во мнении, что для собственного проживания люди, как правило, приобретают более просторные апартаменты. 

Анна Завьялова живет в Петербурге около трех лет. Все это время — в апарт-отеле YE’S. По ее словам, плюсов по сравнению с традиционной квартирой очень много. «Апарт-отель производит исключительно хорошее впечатление. Здесь есть вся инфраструктура, апартаменты качественно оснащены, менеджеры управляющей компании всегда идут навстречу и готовы решить все возникающие вопросы», — рассказывает она. 

Дмитрий Козаков также выбрал для себя апартаменты, а не обычную квартиру. «Я довольно долго живу в апартаментах и не собираюсь менять их на обычную квартиру. При рассмотрении проектов на этапе покупки решающими факторами для меня стали дизайнерский ремонт, удобное местоположение, охрана и круглосуточная служба ресепшн. Все бытовые вопросы, которые возникают, решаются одним звонком. Вряд ли я бы смог получать такой сервис, если бы купил квартиру в обычном жилом комплексе», — делится впечатлениями житель апартаментов. К тому же, по его словам, по долгу службы ему приходится периодически покидать город, иногда он отсутствует до полугода. В это время он сдает апартаменты через управляющую компанию. 

То есть апартаменты для жизни выбирают за оснащение, гостиничный сервис, инфраструктуру и безопасность. Те, кто уже отдал предпочтение юнитам в апарт-отеле, отмечают, что они очень напоминают традиционные гостиницы по уровню удобства и комфорта. При этом стоимость такой недвижимости не выше, а в ряде случаев и ниже, чем у обычных квартир. Имея сравнимую с квартирой стоимость, апарт-отели зачастую выигрывают по качеству, наполнению и оснащению. Появившееся в новых проектах разнообразие планировочных решений – еще одна причина, по которой все больше покупателей начинают рассматривать апартаменты как вариант для собственного проживания, а не для аренды. 

Сейчас в Петербурге в продаже апартаменты более чем в 10 комплексах в различных районах города. На что стоит ориентироваться при выборе объекта? Специалисты советуют присмотреться к опыту застройщика – лучше, если в портфеле компании уже есть проекты с апартаментами. Кроме того, стоит узнать о наличии профессиональной управляющей компании, ведь именно она будет отвечать за сервис. Развитая внутренняя инфраструктура – еще один признак качественного объекта. Она должна быть запроектирована изначально. Как правило, в "правильных" апарт-отелях есть помещения для фитнес-центра, ресторана, зоны коворкинга и других общественных пространств. 

Всем этим характеристикам отвечают объекты сети апарт-отелей YE’S. В настоящее время в Петербурге активно строится объект в центре Петербурга, на Социалистической улице. Покупателям предлагаются как компактные студии, так и видовые сьюты площадью 120,1 кв. м с двумя спальнями и террасой. Приобрести можно уже полностью готовые апартаменты: с мебелью, техникой и текстилем. Важно отметить, что техника и мебель по своим характеристикам износостойкости не уступает той, что традиционно используется для обстановки номеров в традиционных гостиницах. На первом этаже апарт-отеля разместится ресторан, фитнес, зона коворкинга, торговые галереи, а на десятом – откроется видовой sky bar*. Внутренний двор апарт-отеля станет полноценным общественным пространством. Управляющая компания предложит жителям широкий спектр сервисных услуг. У них будет возможность заказать уборку, доставку продуктов, аренду транспорта, попросить купить билеты или выполнить мелкие ремонтные работы. И это далеко не полный список. 

Статистика продаж показывает, что это один из востребованных комплексов с апартаментами в Петербурге. Сейчас реализовано около 80% юнитов. К моменту ввода свободные лоты уже вряд ли останутся. Стоимость юнита начинается от 4,6 млн рублей. Есть программы рассрочки от застройщика и ипотека. Воспользовавшись ими, приобрести качественную и современную недвижимость в центре Петербурга можно, имея на руках от 500 тысяч рублей. 

Апарт-отели – современный формат проживания, выбрав который можно получить новый уровень комфорта. Кстати, часть юнитов в действующих проектах сдаются и в краткосрочную аренду, поэтому если есть сомнения, то всегда можно провести тест-драйв и оценить все преимущества. 

Подробнее об апарт-отеле YE’S на Социалистической улице можно узнать на сайте spb.yesapart.ru или по телефону +7 (812) 429 56 00.

*скай-бар

Справка о компании ГК "Пионер"

Апарт-отель YES на Социалистической – застройщик ООО "Ленд Гранд", проектная декларация на сайте  http://spb.yesapart.ru/about/documents

 


 

 

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