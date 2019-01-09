Малоэтажка выходит на новый уровень

В непростой экономической ситуации проекты комплексной малоэтажной застройки остаются востребованы и продолжают активно развиваться. Во многом благодаря девелоперам, которые строят современное жилье с применением передовых технологий.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

На сегодняшний день доля малоэтажных жилых комплексов в Петербурге и пригородах составляет 9-10%. Особенно набирает обороты развитие южного направления.

Одна из самых масштабных на сегодняшний день малоэтажных строек ведется в Пушкинском районе Петербурга, где компания «Центр развития» реализует проект «На Царскосельских холмах». Общая площадь осваиваемой территории – 316 га. По проекту жить здесь будет около 40 тысяч человек.

На данный момент застроено примерно 50 га территории, включая улично-дорожную сеть. Первым объектом, построенным на территории проекта, стал бизнес-центр «Перспектива» - компания «Терминал-Ресурс» ввела его в эксплуатацию в первом квартале 2016 года. Этот же застройщик строит на территории проекта жилые комплексы «Образцовые кварталы». Первый из них был сдан в конце 2016 года, второй и третий «Образцовые кварталы» сданы и заселены в 2018-м. Ведется строительство четвертого и пятого.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Особенность проекта «На Царскосельских холмах» заключается не только в масштабных объемах и вложенных инвестициях. Девелоперу удалось избежать основных ошибок и проблем, с которыми столкнулись первые попытки комплексного освоения, в Петербурге. Перед запуском проекта компания «Центр развития» подготовила градостроительную и проектную документацию, построила магистральные инженерные сети, с нуля создала улично-дорожную сеть на осваиваемой территории. Сейчас это позволяет избежать хаотичной застройки и планомерно возводить и жилье, и социальную, и коммерческую инфраструктуру.

Уже сейчас вместе с новоселами у проекта «На Царскосельских холмах» появляется окружение – магазины, рестораны, салоны красоты и СПА. На завершающей стадии строительства находится закрытая ледовая арена. Сейчас там ведутся отделочные работы и уже весной этого года запланировано ее открытие.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

На 2019 год запланировано строительство еще одного не менее важного объекта. Получено разрешение на строительство бизнес-парка «Garage» с многоуровневым паркингом и пристроенными помещениями для магазинов, кафе, офисов, предприятий бытового обслуживания. Начать строительство планируется весной 2019 года.

На территории вдоль Петербургского шоссе проектом предусмотрена общественно-деловая зона, где планируется размещение ресторана, торгового центра, уже получено разрешение на строительство офисного здания общей площадью 30 000 м2.

Большое внимание девелопером уделяется развитию социальной инфраструктуры. В 2018-м заработал детский сад на 140 мест, расположенный во дворе ЖК «Образцовый квартал 2». Сейчас по городскому заказу идет проектирование общеобразовательной школы на 550 мест на соседнем участке с ЖК «Образцовый квартал 3», а компания «Терминал-Ресурс» приступила к проектированию школы на 825 мест рядом с «Образцовым кварталом 5» и садика на 240 мест. Также соглашение с городом о строительстве еще одного детского сада подписала компания, купившая земельные участки у «Терминал-Ресурс».

Активно участвует в процессе развития территории и город: уже проведена реконструкция Петербургского шоссе, появился виадук над железной дорогой, рассматривается возможность соединения Петербургского и Киевского шоссе, чтобы можно было развести транспортные потоки. РЖД разрабатывает проект остановочного павильона с вокзалом и перехватывающей парковкой, который будет находиться на территории проекта «На Царскосельских холмах». Строительство вокзала планируется начать в 2019 году, а когда его введут в эксплуатацию, добраться до Балтийского вокзала можно будет за 20 минут.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Пока «На Царскосельских холмах» строятся малоэтажные жилые дома высотой до 18 метров, но высотный регламент позволяет возводить здесь и среднеэтажные здания – до 24 метров. В ближайшие планы компании «Терминал-Ресурс» входит освоение следующего этапа развития территории. На 112 га планируется строительство среднеэтажных жилых комплексов до 8 этажей. Разновысотные здания позволят по максимуму использовать преимущества местоположения и сохранить видовые характеристики как можно большему количеству квартир. На участке среднеэтажной застройки также собираются возвести храмовый комплекс.

Дальнейшие перспективы проекта «На Царскосельских холмах» эксперты оценивают весьма положительно. С одной стороны, локация интересна сама по себе благодаря близости историко-культурных центров Пушкина и Павловска, хорошей транспортной доступности – 20 минут до ближайшей станции метро. С другой, все больше людей готовы сменить привычный ритм мегаполиса на более размеренную жизнь и выбирают для этого проекты с продуманной концепцией, которые сделали бы жизнь удобной и комфортной для каждого члена семьи.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya