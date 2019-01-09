Под Оренбургом перевернулся грузовой поезд с рудой

Поезд, груженный рудой, сошел с рельсов и перевернулся в Оренбургской области 9 января.

Приволжское СУТ СК РФ

Как сообщает ГУ МЧС региона, происшествие произошло в девять утра по местному времени. Под городом Абдулино сошли с рельсов 18 вагонов товарного поезда №2482. По информации Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, 14 вагонов перевернулись.

Фото: ГУ МЧС по Оренбургской области

Никто не пострадал, однако происшествие отразилось на движении железнодорожного транспорта. Возможна задержка трех пассажирских поездов: Нижневартовск – Пенза, Уфа – Саратов, Иркутск – Кисловодск.

На место ЧП выехал глава региона Юрий Берг, руководство регионального управления МЧС, также под Абдулино работает следствен­но-оперативная группа следователей и криминалистов.