Происшествия
Под Оренбургом перевернулся грузовой поезд с рудой
Поезд, груженный рудой, сошел с рельсов и перевернулся в Оренбургской области 9 января.
Как сообщает ГУ МЧС региона, происшествие произошло в девять утра по местному времени. Под городом Абдулино сошли с рельсов 18 вагонов товарного поезда №2482. По информации Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, 14 вагонов перевернулись.
Никто не пострадал, однако происшествие отразилось на движении железнодорожного транспорта. Возможна задержка трех пассажирских поездов: Нижневартовск – Пенза, Уфа – Саратов, Иркутск – Кисловодск.
На место ЧП выехал глава региона Юрий Берг, руководство регионального управления МЧС, также под Абдулино работает следственно-оперативная группа следователей и криминалистов.