С новым НДС! В России выросли цены на смартфоны и автомобили

Повышение налога на добавленную стоимость с начала 2019 года уже сказалось на стоимости некоторых моделей мобильных телефонов и машин.

Цена на смартфоны компании Apple поднялась на 1,7%, ценник флагманских моделей Samsung вырос на 2%, а новые автомобили стали дороже на 5%. Об этом 9 января сообщает издание «Коммерсант».

Вслед за Apple и Samsung, которые уже выборочно поменяли ценовую политику, стоимость продукции могут изменить и другие производители. При этом ретейлеры и мобильные операторы указали, что стоимость ряда моделей, наоборот, была снижена или осталась такой же. Участники рынка полагают, что несколько процентов к ценнику не сильно повлияют на спрос.

Автоконцерны и салоны заранее анонсировали подорожание. В новые цены был заложен рост НДС, а около 3% прибавили сами автопроизводители. Выросли в цене даже те машины, по которым в прошлом году покупатели внесли полную предоплату.

Напомним, что с 1 января 2019 года в силу вступило решение о повышении налога на добавленную стоимость с 18 до 20%. Правительство РФ объявило о намерении поднять ставку в июне. Президент России Владимир Путин ранее во время традиционной «Прямой линии» обосновал такой шаг, назвав его «правильным» и «сбалансированным». В 2017 году почти 34% всех доходов бюджета (или 5,1 триллиона рублей) пришлось на НДС. Этот налог был введен еще в 1992 году. Тогда ставка была 28%. Однако уже на следующий год НДС снизили до 20%, а почти через 10 лет – до 18%.