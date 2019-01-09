Всемирный банк снизил прогноз по росту российской экономики. Но его расчеты оптимистичнее, чем у Орешкина

Снижение роста мировой экономики в 2019 году предрек Всемирный банк. Скромным будет, по его прогнозу, и рост темпов ВВП в России.

Документ размещен на официальном сайте Всемирного банка 8 января. Если еще в июне организация говорила о росте мирового ВВП в 3% в наступившем году, то сейчас прогноз скорректирован на 0,1% в сторону снижения. Два следующих года отнимут еще 0,1%.

«В начале 2018 года мировая экономика работала на всех парах, но в течение года она сбавила темп, и в будущем году ситуация может стать еще более сложной», — считает главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева.

Она считает, что «по мере усиления экономических и финансовых трудностей в развивающихся странах текущие достижения в области сокращения масштабов бедности в мире могут оказаться под вопросом».

Если же говорить об экономике России, то летом экономисты Всемирного банка определяли рост ВВП на уровне 1,8%. Сегодня планируемый показатель – до 1,5%. Однако, в отличие от мировой экономики, РФ в будущие два года предрекают рост — до 1,8%.

Прогноз ВБ по наступившему году оптимистичнее расчетов Минэкономразвития. Ведомство считает, что рост ВВП России по итогам 2019 года не превысит 1,3%.

«Самый сложный период для экономической динамики — это начало 2019 года», — заявил в декабре глава министерства Максим Орешкин.