Самолёт из Барселоны не долетел до Петербурга. Испанских пилотов смутил снегопад

На полдня задерживается вылет рейса авиакомпании Vueling из Петербурга в Барселону. Отпуск отодвинули испанские пилоты, которые из-за снегопада не рискнули приземляться в Пулково и предпочли переждать непогоду в Финляндии.

Как сообщили «Фонтанке» пассажиры рейса VY7893, их самолёт должен был вылететь в Барселону в три часа ночи 9 января. Однако борт испанской авиакомпании Vueling вовремя в Петербург не прилетел. Перевозчик объяснил, что самолёт из-за погодных условий ушёл на другой аэродром.

По данным сайта flightradar24.com, вылетевший из Барселоны А-320 сделал разворот над Лугой и взял курс на Хельсинки. Финскую столицу он ещё не покинул.

В Пулково сообщили, что утренний снегопад на работу аэропорта не повлиял, но командиры некоторых судов могут принимать решение о смене курса. Судя по табло аэропорта, пассажиры VY7893 все-таки доберутся до Барселоны, хотя и с 14-часовым опозданием. Вылет назначен на 17:26, но будет ли он на том же А-320 — не уточняется. Оперативно связаться с авиакомпанией не удалось.