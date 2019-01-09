Топилин пообещал рост зарплат бюджетников, правда, ненамного и не скоро

Рост зарплат российских бюджетников в 2019 году анонсировал глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин. По словам чиновника, вырастут доходы разных категорий бюджетников – как вошедших, так и не вошедших в майские указы президента 2012 года.

Выдержки из интервью с Топилиным 9 января публикует «Российская газета». Министр пообещал, что с 1 октября на 4,3% увеличатся зарплаты бюджетников, о которых не шла речь в майских указах Путина.

«Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из майских указов – врачей, учителей, социальных и научных работников – к средней по экономике в регионе. И мы жестко следим за сохранением соотношения», — рассказал чиновник, добавив, что регионы получат 100 млн рублей из федеральной казны на индексацию.

Он объяснил, что рост зарплат будет прямо зависеть от роста средних заработков в субъекте. При этом в каждом конкретном регионе будет своя схема повышения.

Топилин также спрогнозировал более медленный рост реальных зарплат граждан РФ в наступившем году. Базовый сценарий Минэкономразвития предполагает рост всего на 1,4%, но Топилин надеется, что «рост будет несколько больше».

Напомним, 24 октября во время правительственного часа в Совете Федерации Топилин привел данные о том, что зарплаты россиян в 2018-м выросли более чем на 10%. Это заявление вызвало множество ироничных комментариев в Сети, став поводом для создания мемов.