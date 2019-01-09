В Подмосковье убили полицейского. Мужчину из ревности ударили ножом в шею

Полицейского убили в подмосковном Подольске утром 9 января. Мотивом преступления стала ревность, а подозреваемый не впервые замечен в подобном.

Как сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета Московской области, тело полицейского с ножевым ранением в шею обнаружили в квартире одного из домов Подольска в пять часов утра. Выяснилось, что погибший 1982 года рождения, служит в Тверской области. По предварительной информации, в Подмосковье он приехал к своей знакомой. На огонек заглянул сосед женщины, началось застолье. Между мужчинами случилась ссора, подогретая спиртным. Приревновавший женщину сосед ударил соперника ножом в шею, от чего тот скончался на месте.

Подозреваемый из квартиры скрылся, ведется розыск. Известно, что ранее он жил в Чувашии и уже был судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.