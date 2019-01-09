На Луначарского «минировали» высотку. Взрыв обещал робот

Ложные сообщения о взрывах в Петербурге довели до автоматизма. Теперь «минированиями» занимаются не заскучавшие хулиганы, а система на базе искусственного интеллекта. Первой «жертвой» робота-минёра 9 января стала многоэтажка в Выборгском районе.

Как стало известно «Фонтанке», предупреждение о готовящемся взрыве поступило в службу «02» без четверти час ночи с телефона мужчины 26 лет. Абонент рассказал о бомбе, которая заложена на проспекте Луначарского, 64. Дал два часа на обезвреживание, сократил поиски до второго этажа и даже внёс ясность: дом взлетит на воздух из-за мошенников, проживающих в одной из квартир. Разговорить звонившего сотрудники полиции не пытались — сведениями о бомбе с ними поделился робот-информатор.

Несмотря на необычность беседы, многоэтажку проверили. Ничего опасного не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.