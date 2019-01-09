Под машину начальника оперотдела Новых Крестов подложили гранату. Ф-1 – учебная, но «шутка неприятная»

Управление уголовного розыска Петербурга вынуждено проверить, кто и зачем положил под колесо личной автомашины майора регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) учебную гранату. «Фонтанка» выяснила, что думают об этом в следственном изоляторе №1.

По информации нашего издания, около полудня 8 января возле своего дома по проспекту Обуховской Обороны петербуржец заметил под колесом своей «Тойоты Камри» гранату. Он быстро понял, что Ф-1 – учебная, самостоятельно ее поднял, не вызывая минеров.

Тем не менее материал зарегистрирован в полиции Невского района, проверкой занялись оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Это связано с тем, что владелец иномарки – Доскиев – является майором внутренней службы регионального УФСИН, начальником оперативного отдела Новых Крестов. В его обязанности входит не столько наблюдение за режимом содержания, сколько разработка серьезных арестантов и выявление в их ярком прошлом неизвестных преступных эпизодов.

Что касается реакции его коллег, то, как «Фонтанке» прокомментировал один из его сослуживцев, «конечно, если бы захотели сделать что-то серьезное, то по-другому обозначили отношение, но если это только шутка, то все равно – неприятная».

Известно, что в доме, рядом с которым все произошло, исторически живут сотрудники пенитенциарной системы.

