Опубликовано видео горящего судна Sincerity Ace, которое без экипажа дрейфует в Тихом океане

Горящее японское судно Sincerity Ace без экипажа дрейфует в Тихом океане. На борту находятся более 3,5 тысячи автомобилей Nissan, сообщает 9 января Associated Press.

Видеозапись охваченного пожаром корабля опубликована в Сети. По информации агентства, огонь на 198-метровом судне вспыхнул накануне Нового года, когда Sincerity Ace шел из Японии на Гавайи. На борту находился 21 член экипажа. Спасатели эвакуировали 16 человек, еще четверых нашли в воде без признаков жизни, один человек пропал без вести.

Причины возгорания пока не выяснили. Корабль продолжает гореть и двигаться без экипажа под присмотром оперативных служб.