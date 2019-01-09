В Красном Селе шестиклассницу избили в парадной. Девочка рассказала об агрессивных подростках

Школьницу с гематомами и ссадинами по всему телу поместили в детскую городскую больницу №1 после драки со сверстниками в Красносельском районе Петербурга. С нападавшими, караулившими в парадной, девочка знакома.

Как стало известно «Фонтанке», в начале первого ночи 9 января в больницу на Авангардную улицу доставили тринадцатилетнюю пациентку с травмами живота, рук, ног, спины и кровоподтёками глазных яблок. Врачам ученица шестого класса одной из школ в Красном Селе рассказала, что была избита знакомыми. Несколько подростков набросились на неё, когда в десять вечера последнего дня каникул она зашла в собственную парадную. Причину агрессии девочка не уточнила.

Обстоятельствами случившегося заинтересовалась полиция.