В Новых Крестах арестованный полковник таможни объявил голодовку. Он требует жену и справедливости

Экс-начальник Кингисеппской таможни Сергей Слепухин объявил голодовку в Петербурге. Меру он называет вынужденной. По словам его защиты, от него добивались показаний на руководство Северо-Западной таможни в передаче взяток. Сегодня он протестом требует объективности.

По информации «Фонтанки», 27 декабря в следственном изоляторе «Новые Кресты» в Колпино объявил голодовку полковник таможенной службы Сергей Слепухин, находящийся под арестом с мая прошлого года. Слепухина обвиняют по шестой части статьи 290 УК – «Получение взятки в особо крупном размере». Дело находится в производстве Следственного комитета Ленобласти.

Насколько известно 47news, требований у Слепухина два: свидание с семьёй и объективное расследование. С женой и дочерью, проходящими по делу свидетелями, ему не дают встретиться с момента ареста. Что, кстати, является обычной практикой для российского следствия. По второму пункту есть вопросы у защиты полковника.

По словам адвоката Александра Лялина, его подзащитному посоветовали дать показания, что он не столько сам получал деньги, сколько передавал их тогда ещё начальнику СЗТУ Александру Гетману, замначальника Северо-Западного таможенного управления Александру Безлюдскому, первому заместителю Северо-Западной оперативной таможни Николаю Лагиреву, экс-замначальника этой таможни Владимиру Бершадскому, а также начальнику отдела применения инспекционно-досмотровых комплексов Кингисеппской таможни Анатолию Фомину и заместителю начальника Кингисеппской таможни по правоохранительному блоку Геннадию Самченко.

За такие показания Слепухину обещали содействие в домашнем аресте и условное наказание в итоге.

Когда Слепухин отказался, ему предложили компромисс – дать показания, что деньги руководству передавал его заместитель. «И это он тоже назвал ложью», – отмечает Лялин.

По информации «Фонтанки», администрация изолятора уведомила прокуратуру о позиции Слепухина. Дальнейший алгоритм также понятен: или он прекратит, или через некоторое время, после медицинского обследования, его начнут кормить принудительно.

Заметим, что всё началось в начале апреля прошлого года с ареста крупного игрока на внешнеэкономическом рынке Игоря Хавронова. Поместив его в свой изолятор на Шпалерной, оперативники контрабандного отдела Службы экономической безопасности регионального управления Федеральной службы безопасности приступили к диалогу. Если Следственный комитет Ленобласти интересовался доказательной базой, то для курирующих таможенное управление был важен негатив на руководство ведомства.

Напомним также хронологию атаки контрразведки на Северо-Западное таможенное управление, подробно описанную нашими коллегами издания 47news:

- когда 2 марта начальник СЗТУ Александр Гетман в Москве слушал, как глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин подводит итоги года, те же сотрудники ФСБ зашли с обыском в здание Кингисеппской таможни и увезли с собой её начальника Сергея Слепухина;

- 6 марта ФСБ провела обыск в кабинете замначальника Северо-Западного таможенного управления генерал-майора Александра Безлюдского. В загородном доме генерала тоже. Догнали возле Москвы даже его жену, посчитав, что дама увозит деньги. Купюр не нашли. Безлюдского допросили свидетелем;

- того же 6 марта задержали на двое суток экс-сотрудника Северо-Западной оперативной таможни Захара Сычева. Его обвинили в посредничестве во взяточничестве. Следствие полагает, что Сычев передавал деньги неким лицам из числа руководителей Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) за беспрепятственное прохождение границы грузовиками с контрабандным товаром. Судя по всему, и здесь не все железобетонно – суд определил Сычеву домашний арест;

- 20 марта Слепухин был уволен за выслугу лет. 25 мая изолирован на два месяца. Дело возбуждено по взятке в особо крупном размере;

- несмотря на все составляющие блицкрига, руководитель ФТС Владимир Булавин отреагировал в духе российского МИД – зеркально. В апреле он продлил на три года контракт Александру Гетману. Булавин также направил представление о присвоении Гетману очередного звания — генерал-полковник таможенной службы, а вопрос об отставке генерала Безлюдского в ФТС был снят;

- в сентябре администрация президента вынесла отрицательное заключение по присвоению Гетману очередного звания. В столице засомневались в чистоте приобретенных им квартир. В конце сентября Гетман был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия»;

- наконец, в ноябре новым главой Северо-Западного таможенного управления назначен 54-летний генерал-лейтенант Александр Повод, возглавлявший до этого Шереметьевскую таможню;

- в декабре Александр Безлюдский был переведён главой ФТС Булавиным на должность начальника оперативной таможни Центрального таможенного управления.

О том, чего все же добились оперативники региональной ФСБ, рассказывается в материале 47news «Полковник ни на кого не пишет, зачистка таможни отменяется».