Трамп выступил со срочным обращением к нации. Он рассказал про стену на границе с Мексикой, но не стал объявлять режим ЧП

Президент США Дональд Трамп выступил с экстренным телеобращением к нации на фоне политического кризиса из-за нежелания демократов одобрить финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Видеозапись обращения опубликована на сайте Белого дома 9 января.

В своей речи Трамп пытался убедить американцев в необходимости строительства стены с помощью цифр. Он привел данные по нелегальной миграции, по количеству убийств с участием нелегалов, по объемам наркотиков, которые незаконно переправляются через открытую границу. За последние два года, по его словам, были арестованы 266 тысяч иностранцев с уголовным прошлым, в том числе 100 тысяч, совершивших нападения, 30 тысяч из них совершили сексуальные преступления, а 4 тысячи — убийства. «На протяжении многих лет тысячи американцы были жестоко убиты теми, кто незаконно въехал в нашу страну, и еще тысячи жизней будут потеряны, если мы не будем действовать прямо сейчас», — заверил Трамп.

Строительство стены на границе, как указал Трамп, быстро себя окупит. «Стоимость нелегальных наркотиков превышает 500 млрд долларов в год — гораздо больше, чем 5,7 млрд долларов, которые мы запросили у конгресса. Стена также будет оплачена косвенно, за счет нового торгового соглашения, которое мы подписали с Мексикой», — заявил президент.

Упорство демократов вызвано не заботой о стране, а желанием противодействовать ему лично — Дональду Трампу, уверен президент.

При этом единственным решением ситуации Трамп назвал согласие демократов выделить средства для строительства стены. «Эта ситуация могла бы быть разрешена в течение 45-минутной встречи. Я пригласил лидеров конгресса в Белый дом завтра, чтобы они сделали это», — заявил президент США.

«Когда я стал президентом, я поклялся защищать нашу страну. Я буду это делать всегда. Помоги мне, Господь! Спасибо и спокойной ночи!»​ — закончил свою речь президент США.

Ранее Трамп заявил, что может ввести режим чрезвычайного положения на границе, чтобы профинансировать стену в обход конгресса, днако в обращении он ничего об этом не сказал.

С 22 декабря прошлого года в США длится шатдаун из-за разногласий республиканцев и демократов по бюджету на следующий год, камнем преткновения стало строительс​тво стены на границе с Мексикой. Республиканцы требуют выделить на эти цели более 5 млрд долларов, демократы согласны только на 1,3 млрд. Работу приостановили многие федеральные ведомства, среди которых Минфин, МВД, Госдепартамент, а также санкционное подразделение OFAC. Из-за этого зависло решение об исключении компаний Олега Дерипаски из санкционного списка.