«Трубу Беглова» починили досрочно. Тепло возвращается почти в 500 домов Невского района

Теплоэнергетики на несколько часов раньше починили лопнувший трубопровод в Невском районе Петербурга, прозванный журналистами «трубой Беглова» в связи с двумя визитами врио губернатора на место коммунальной аварии.

«В 00:30 завершены сварочные работы. В 07:00 восстановлена циркуляция в зоне отключения участка и произведены все необходимые мероприятия по включению тепломагистрали в штатный режим работы», – рассказали в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» утром 9 января.

Ранее ремонт намеревались завершить к 9 часам. На участке возле дома №2 по проспекту Большевиков заменили 15 метров магистральной трубы диаметром 1000 мм.

Напомним, что трубу прорвало уже в третий раз за последнее время. Это случилось ночью 8 января, кипятком обожгло женщину — она находится в больнице. Без отопления остались 485 зданий. Накануне проинспектировать ход восстановительных работ приезжал градоначальник — уже во второй раз (ранее он побывал здесь в декабре). В Смольном пообещали заменить проблемный участок, для этого в мае начнут прокладывать резервную трубу.