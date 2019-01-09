На Украине сообщили, что в Чёрное море готовятся войти группы кораблей НАТО. Одну возглавили Нидерланды

Руководитель представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко сообщил, что группа кораблей НАТО готовится зайти в воды Черного моря. Об этом он заявил накануне в интервью телеканалу «112 Украина».

«В принципе, есть постоянно действующие группы — сейчас, например, одну из групп возглавили Нидерланды, а нидерландский корабль только-только принял управление. Они тоже собираются зайти в Черное море», — рассказал он.

Пристайко отметил, что регулярность захода кораблей альянса в Черное море возросла. Так, по его словам, в минувшем году сразу две группы кораблей НАТО одновременно заходили в воды Черного моря. Раньше подобного никогда не происходило.​

При этом Пристайко напомнил о действии доктрины Монтре, ограничивающей количество и тоннаж военных кораблей, которые не принадлежат странам бассейна Черного моря, а также время их нахождения там.

7 января в Черное море вошел большой десантный корабль (БДК) Военно-морских сил (ВМС) США USS Fort McHenry. Действия американского БДК контролировал сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый».