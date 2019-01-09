В сенате США заблокировали закон о новых санкциях против России. Голосование сорвали демократы

Американский сенат не смог принять закон о санкциях против Сирии, также против тех предприятий и организаций, которые сотрудничают с режимом Башара Асада в военной сфере. Сенаторы-демократы отказались голосовать за антироссийский документ, указав на необходимость отмены шатдауна.

Как 9 января сообщает Bloomberg, в пользу законопроекта о санкциях проголосовали только 56 сенаторов при необходимых 60 голосах. Голосование сорвали члены демократической партии, отказавшись поддержать любые законопроекты кроме тех, которые направлены на прекращение частичной остановки работы правительства — шатдауна.

Шатдаун в США длится с 22 декабря из-за разногласий республиканцев и демократов по бюджету на следующий год, камнем преткновения стало строительс​тво стены на границе с Мексикой. Республиканцы требуют выделить на эти цели более 5 млрд долларов, демократы согласны только на 1,3 млрд.

Работу приостановили многие федеральные ведомства, среди которых Минфин, МВД, Госдепартамент, а также санкционное подразделение OFAC. Из-за этого зависло решение об исключении компаний Олега Дерипаски из санкционного списка.