Лаос вернул России три десятка Т-34. Танки в исправном состоянии и стояли на вооружении местной армии

Власти Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества вернули России три десятка легендарных танков Т-34. Боевые машины до недавнего времени стояли на вооружении и находятся в исправном состоянии.

Как 9 января пишет РБК со ссылкой на Минобороны РФ, договоренность о возвращении танков в Россию была достигнута в январе прошлого года в рамках визита главы российского Минобороны Сергея Шойгу в Лаос.

В ведомстве рассказали, что все 30 экземпляров уже преодолели 4,5 тыс. км морским транспортом и прибыли во Владивосток. Затем они будут отправлены железнодорожным транспортом в подмосковный Наро-Фоминск.

​«Переданную лаосской стороной технику планируется использовать при проведении парадов Победы в различных городах России, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок исторических фильмов о Великой Отечественной войне», — отметили в Минобороны.