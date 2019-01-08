СМИ узнали о желании Турции получить американские базы в Сирии

Турция намерена обратиться к Соединенным Штатам, чтобы просить о передаче ей американских военных баз в Сирии, после того как войска США покинут их. Об этом 8 января сообщает газета Hurriyet со ссылкой на источники.

По информации издания, Анкара выступает против того, чтобы 22 американские базы перешли сирийским курдам, – их нужно либо отдать Турции для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России), либо уничтожить.

Дональд Трамп заявил о победе над ИГИЛ 19 декабря 2018 года. 6 января его советник по национальной безопасности Джон Болтон назвал условия вывода войск США из Сирии, тем самым официально подтвердив, что процесс задерживается. Он подчеркнул, что Турция должна гарантировать безопасность для курдских ополченцев.