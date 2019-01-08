Двое россиян, включая ребёнка, погибли в ДТП на севере Финляндии

Два человека погибли и трое получили травмы в результате ДТП в общине Соданкюля в Лапландии, сообщили в финской полиции.

По данным ведомства, 7 января российский автомобиль столкнулся с грузовиком. Водитель направлявшейся на север легковушки не справился с управлением во время обгона автопоезда и врезался в фуру на встречке. Он и находившийся в машине трёхлетний ребёнок погибли на месте. Ещё трое пассажиров пострадали при аварии, двое из них получили тяжёлые травмы.

По данным Ilta-Sanomat, один из грузовиков принадлежит Почте Финляндии. Погода была ясной, без осадков.