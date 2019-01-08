Юрист Наталья Весельницкая, которая встречалась с представителями штаба Трампа во время выборов, обвиняется в воспрепятствовании правосудию в США

Российский юрист Наталья Весельницкая стала фигурантом уголовного дела в США. Как сообщает 8 января газета The New York Times, она обвинена в попытке помешать расследованию мошенничества в министерстве юстиции. По мнению федеральной прокуратуры, в схеме по отмыванию денег участвовал «влиятельный российский бизнесмен и его инвестиционная фирма».

Имена и названия не сообщаются, однако издание отмечает, что дело не было напрямую связано со встречей в Trump Tower. Но, как следует из обвинительного заключения, «Весельницкая имела глубокие связи с высокопоставленными чиновниками российского правительства».

Министерство юстиции обратилось к российскому правительству с просьбой оказать содействие в проведении расследования, но то отказалось и ответило письмом, которое якобы оправдывало российских чиновников и персонал фирмы, сообщает NYT.

Ранее издание рассказывало, что Наталью Весельницкую 9 июня 2016 года принимало ближайшее окружение Дональда Трампа – глава предвыборного штаба Пол Манафорт, зять Джаред Кушнер и сын, Дональд Трамп-младший. Поводом для аудиенции стал компромат на Хиллари Клинтон. Через полтора месяца Wikileaks запестрели «сливом», и доверие к противнице Трампа резко сошло на нет.

Сама Наталья Весельницкая, давая показания в конгрессе, рассказывала: «Мы встречались не в безопасном месте по примеру кино про Джеймса Бонда, а в башне Трампа в Нью-Йорке. У нас прошла очень простая и короткая беседа, и она не касалась кампании Трампа».