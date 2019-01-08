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08.01.2019 19:16
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Министр иностранных дел Украины выступил за постоянное ограничение въезда на Украину мужчин-россиян

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за бессрочное ограничение въезда на Украину мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщает портал Unian 8 января со ссылкой на заявление главы МИД в эфире программы «Завтрак с 1 + 1». Таким образом, он призвал продлить действие правил, которые были введены во время военного положения, объявленного в стране после инцидента в Керченском проливе.

«Я считаю, что фильтрация, очень правильная, очень умная фильтрация должна быть всегда. Я это всегда говорил... А для чего мы это отслеживаем и ввели биометрические данные на россиян? А для чего мы это отслеживаем, для чего мы анализируем? У нас все говорят: военное положение, тогда фильтрация есть, нет военного положения — нет», — заявил Климкин.

После инцидента в Керченском проливе Украина ввела военное положение на 30 суток – с 26 ноября до 26 декабря. Оно действовало в 10 областях страны, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

За это время на Украину не смогли попасть 1650 граждан РФ. 26 декабря первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что решением Совета национальной безопасности и обороны действие ограничительных мер Госпогранслужбы относительно въезда на Украину мужчин — граждан России продлено.

Справка:

Инцидент в Керченском проливе, который привел к новому витку обострения отношений между Россией и Украиной, произошел 25 ноября. Тогда три корабля ВМС Украины, по данным ФСБ, вошли в территориальные воды РФ и не реагировали на предупреждения российской стороны. В итоге российские пограничники были вынуждены с применением огня задержать суда. Все украинские моряки решением суда арестованы, все они находятся в московских СИЗО, им предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы РФ. Власти Украины считают, что Россия проявила агрессию, Москва называет действия Киева провокацией.

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