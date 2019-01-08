Самым «мощным» паспортом в мире стал японский. Российский - на 48-м месте

Граждане Японии могут свободнее всех передвигаться по миру – для них въезд в 190 государств не требует визы. Индекс паспортов 8 января опубликовала консалтинговая компания Henley & Partners.

Второе место рейтинга разделили Сингапур и Южная Корея (189 стран), третье — Германия и Франция (188 стран). Жители соседней Финляндии наряду с итальянцами, датчанами и шведами тоже обладают достаточно «мощными» паспортами – им гарантирован безвизовый въезд в 187 стран.

Россия же оказалась на 48 месте, уступив, например, Украине, Никарагуа, Микронезии. Россияне в 2019 году могут свободно путешествовать в 119 стран, тогда как годом ранее такую возможность обладателям паспорта РФ предоставляли лишь 110 государств.

Меньше всего повезло гражданам Афганистана и Ирака – их без визы пустят только в 30 стран.