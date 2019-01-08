В парке «Россия — моя история» заклеили даты, связанные с «Курском», «Норд-Остом» и Бесланом

На одном из стендов в парке «Россия — моя история» на ВДНХ в Москве исчезли даты трагических событий новейшей истории нашей страны. Как рассказал в Facebook один из посетителей выставки, в списке оказались заклеенными даты, которые связаны с гибелью подводной лодки «Курск» в августе 2000 года, захватом террористами «Норд-Оста» в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года и терактом в Беслане в сентябре 2004 года. Таблица расположена рядом с лестницей недалеко от входа в павильон.

В комментариях пользователи пишут, что полный список продаётся в сувенирном магазине – именно по нему можно точно установить, каких событий в таблице не хватает.

Представитель пресс-службы проекта «Россия — моя история» Александр Тарасов 8 января не смог прокомментировать трансформацию, ссылаясь на то, что команда проекта на каникулах. В разговоре с «Дождём» он заявил, что данный баннер не является частью экспозиции и находится в складской зоне.