Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года

Стоимость барреля Brent растет вот уже седьмой торговый день подряд, такого не было с июля 2017 года. Столь же уверенно растут и цены на нефть марки WTI, сообщает РБК.

Так, 8 января Brent поднималась в цене на лондонской бирже ICE до 58,48 доллара за баррель, а в Нью-Йорке нефть марки WTI торговалась максимум за 49,44 доллара. Это на 2% больше, чем в предыдущий день торгов.

Рост нефтяных котировок продолжается на фоне сообщений о сокращении запасов нефти в США и ожиданий по сокращению добычи странами ОПЕК и партнерами альянса, а также заявлений президента США Дональда Трампа об успешном ходе торговых переговоров с Китаем.

"Позиция ФРС и обязательство ОПЕК сократить производство, а также ожидания того, что запасы нефти должны сократиться, помогают инвесторам настроиться на позитивный лад", – поясняет глава отдела торговли по Азиатско-Тихоокеанскому региону в Oanda Corp. Стивен Иннес.

Также 8 января стал рекордным днём для рубля. Впервые в 2019 году российская валюта на торгах сумела укрепиться так, чтобы доллар опустился ниже отметки в 67 рублей, евро – ниже 77 рублей.