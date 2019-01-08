Неудачный обгон и встреча со столбом отправили водителя «Шевроле» и его пассажира в больницу

ДТП закончилось госпитализацией водителя «Шевроле» с улицы Цимбалина в Петербурге днем 8 января. Он в тяжелом состоянии, попутчица – в среднем.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, авария произошла около четырёх часов дня возле 58 дома по улице Цимбалина. «Шевроле Нива» врезалась в столб, другие автомобили не задело.

По словам очевидцев, к аварии привёл неудачный манёвр. Во время обгона водителя занесло на скользкой дороге.