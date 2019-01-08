Кипяток из «трубы Беглова» обжег девушке голень

Ночной прорыв магистральной теплосети на проспекте Большевиков 8 января отправил к медикам жительницу Петербурга. У неё обожжена левая голень.

Об этом во время инспекции хода восстановительных работ возле второго дома по проспекту Большевиков рассказал строительный вице-губернатор Николай Бондаренко. Девушка находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Соблюдение требований закона при содержании теплосетей проверяет прокуратура.

Очередной визит к теплосети на проспекте Большевиков нанёс днём 8 января врио губернатора Александр Беглов. В Невский район он свернул после инспекции строительных объектов в Пушкинском. На этот раз энергетики дали обещание поменять проблемный трубопровод в следующем году. Это третий раз за месяц, когда на магистрали образовывается дефект. Врио приезжал к месту аварии дважды, сеть прозвали «трубой Беглова».