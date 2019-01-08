Путин не смог попасть в Эрмитаж - выходной в музее не стал исключением для президента

Президент России Владимир Путин посетовал, что во время визита в Петербург 7 января хотел сходить в Эрмитаж, но не смог туда попасть. Музей, как обычно по понедельникам, был закрыт.

Об этом, как пишет RT, Путин рассказал в Калининграде, когда говорил о необходимости расширять сеть филиалов крупных музеев России. По словам президента, если бы филиал Эрмитажа был в Калининграде, он посетил бы его.

Ранее сообщалось, что российский лидер подарил Эрмитажу фельдмаршальский жезл императора Александра II, и подарок выставили на всеобщее обозрение.

Рождество Путин встретил в Петербурге, отстояв службу в Спасо-Преображенском соборе, где был крещён. 7 января он провел встречу с врио губернатора Петербурга Бегловым и выстрелил из пушки в Петропавловской крепости.