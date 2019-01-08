В Солсбери военные снимут крышу с дома Скрипаля
Крышу с дома в Солсбери, где раньше жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, снимут военные специалисты. Эксперты опасаются, что на ней могли остаться следы нервно-паралитического яда, которым, по данным британского следствия, был отравлен разведчик и его дочь Юлия Скрипаль, хотя смертельное вещество было нанесено на ручку входной двери. Об этом 8 января сообщает The Telegraph.
Демонтаж конструкций начнётся в январе и продлится до четырёх месяцев. Крыша будет удалена и с гаража. Для проведения работ дом и гараж накроют герметичным коконом. После демонтажа планируется установить новую кровлю.
Ранее стало известно, что пострадавшие от "Новичка" Сергей и Юлия Скрипаль живут на юге Англии под охраной спецслужб, оба изменились до неузнаваемости.
Справка:
В начале марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на одной из улиц Солсбери. По версии британской королевской прокуратуры, на Скрипалей совершено покушение с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок». Обвинение предъявлено двум гражданам России, которые в уголовном деле значатся как Александр Петров и Руслан Боширов. Их предположительно настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига – назывались, а на принадлежность к Главному управлению Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) указывает множество косвенных признаков. Британия уверена, что к отравлению Скрипалей 4 марта причастно большее количество граждан России. Компанию Петрову и Боширову при путешествии в Лондон составлял как минимум один человек.