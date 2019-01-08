Беглов снова встретился с трубой на проспекте Большевиков. Энергетики пообещали заменить проблемные участки теплотрассы в следующем году

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов, инспектировавший 8 января Пушкинский район, неожиданно продолжил маршрут в Невском районе, приехав к прорыву трубы на проспекте Большевиков, из-за которой остывают 485 домов.

Участок тепломагистрали лопнул уже третий раз за месяц. Ранее врио уже приезжал следить за ремонтом, из-за чего жители окрестили место аварии "трубой Беглова".

Выслушав доклад аварийной бригады, глава города попросил докладывать ему каждые два часа, но пообещал в следующем году решить вопрос системно.

"В мае начнем прокладывать резервную трубу. Дальше планы заменить [проблемный участок]", – сказал он.

Главный инженер компании "Теплосеть Санкт-Петербурга" Антон Свиридов пояснил, что параллельно со строительством временного трубопровода в мае – июне будет проводиться диагностика сети для замены ненадежных участков. Сами работы будут закончены в октябре – ноябре. Переложено будет около 1 км тепломагистрали.

Текущий ремонт трубы аварийная бригада рассчитывает закончить к 9 утра 9 января, только после этого теплоснабжение будет восстановлено в полном объеме.