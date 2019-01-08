Молодой лось не пережил встречу с грузовиком под Разметелево

Лосёнка сбили ночью во Всеволожском районе Ленобласти. До утра он лежал в канаве, к приезду инспекторов из комитета по природопользованию зверь не дожил.

Фотография сбитого лося и оживленная дискуссия между охотниками и зоозащитниками под ней появилась в соцсетях утром 8 января. Очевидцы сообщили, что животное лежит в канаве неподалёку от посёлка Невская Дубровка.

Многочисленные звонки неравнодушных в зоозащитные организации и егерям на судьбе животного не сказались – прибывшие специалисты из областного комитета по природопользованию из канавы вытаскивали тушу.

Как объяснил «Фонтанке» представитель комитета Владимир Маслов, начальник отдела по представлению государственных услуг в сфере охоты, вероятней всего лосёнка на трассе между Невской Дубровкой и Разметелево сбил грузовик. Помочь ему даже сразу после аварии, вероятней всего, не удалось бы. Маслов отметил, что подобное в этом районе происходит регулярно.