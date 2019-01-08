Путин запустил в Калининграде первый в России регазификационный терминал

В Калининградской области введены в эксплуатацию терминал по приему газа и плавучая регазификационная платформа «Маршал Василевский». Президент РФ Владимир Путин проконтролировал запуск в режиме видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.

Это первый подобный проект в российской энергетике. Мощность терминала – 2,7 миллиарда кубических метров газа в год, что почти покрывает потребности региона.

Глава страны назвал терминал «очень важным объектом для энергетической безопасности региона». До начала его эксплуатации природный газ в регион поставлялся только по газопроводу «Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград». Как заметил президент, новая система газоснабжения «сводит на нет все транзитные риски».

«Конечно, мы с вами понимаем, что доставка первичного энергоресурса, такого как природный газ, на подобные расстояния трубой является экономически более целесообразным способом доставки, более дешёвым. Но для нас, для Калининградской области в частности, это, скорее всего, резервные мощности, которые существенным образом минимизируют, а точнее сказать, сводят на нет все транзитные риски», — сказал президент.

«Маршал Василевский» – единственная в России плавучая регазификационная платформа, которая может переводить СПГ в газообразное состояние. В декабре 2018 года он впервые за 10 лет доставил в Россию зарубежный газ.

Ранее сообщалось, что «Газпром» планирует поставлять в регион сжиженный газ со своего завода в Выборге, который хотят запустить в 2019 году.